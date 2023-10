Benjamin Mascolo Parla Della Sua Dipendenza | Ho Scelto La Salute Mentale!

(Di mercoledì 18 ottobre 2023): il cantante ospite a Le Iene hatosua, rivelando di aver iniziato un percorso di guarigione e di rinascita. Inoltre ha invitato tutte le persone che stanno vivendo questi problemi a chiedere aiuto!, conosciuto dal pubblico semplicemente come Benji, è un noto cantante italiano che ha deciso di portare alla luce la sua lotta contro le dipendenze in occasioneGiornata per lamentale. Il cantante hato a Le Iene, rivelando di aver smesso di fare uso di sostanze stupefacenti da un anno e mezzo, e di combattere ogni giorno per la sua rinascita.a Le Iene...

Dopo aver lavato i panni sporchi ospite di One More Time e delle immancabili Iene, Benji torna con Sobrio. Ed è troppo, anche per noi.Benji ha pubblicato nelle scorse ore il nuovo singolo Sobrio. La canzone arriva dopo le testimonianze della sua dipendenza nel podcast One more time di Luca Casadei e il monologo alle Iene.