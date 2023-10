Ben arrivato autunno | temperature in calo e torna anche la pioggia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo fresco e asciutto fino a martedì sera sulla nostra regione in attesa del peggioramento causato dall’ingresso di correnti Atlantiche pilotate da una profonda depressione che andrà posizionandosi sulla penisola Iberica a partire da mercoledì sera fino al week-end; la parte più attiva della perturbazione Atlantica transiterà nella giornata di venerdì portando piogge diffuse e persistenti su tutta la regione.termico e ritorno ad un clima in linea con il mese di ottobre. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 18 ottobre 2023 Tempo Previsto: Cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso su tutta la regione con graduale intensificazione della nuvolosità nel corso della giornata; dal tardo pomeriggio/sera prime precipitazioni a partire da settori sud-occidentali e nell’Oltrepò in estensione ...