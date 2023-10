Belluno | tir investe cervo | morto il camionista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un tragico incidente. Questa mattina, alle 7, un tir ha centrato in pieno unsulla Provinciale 1, a Marziai, frazione del Comune di Quero Vas, in provincia di. L’autista, proprio a causa dell’incidente, èsul colpo. Nell’impatto, ha perso la vita anche il povero animale, che ha sfondato la cabina del tir e ci è finito dentro. L’incidente ha coinvolto parzialmente anche un’altra vettura. Fortunatamente, però, l’automobilista di quest’ultima è uscito illeso dall’incidente. L’incidente mortale ha coinvolto un 35enne nato a Treviso, ma residente a Salzano, in provincia di Venezia. I vigili del fuoco arrivati da Feltre econ l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, i sanitari del SUEM intervenuti con un’ambulanza e l’elisoccorso, hanno solo potuto ...

Un camion che viaggiava in direzione Belluno è finito rovesciato fuori strada per colpa di un cervo: l'animale è finito addirittura all'interno della cabina di guida del Tir. Nello schianto ha perso ...