Belen Rodriguez torna sui social | ma le foto preoccupano i fan

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il ritorno disuimedia è stato accolto con gioia dai fan, ma le ultimepubblicate dalla presentatrice argentina hanno lasciato un amaro in bocca. nonostante le dolci parole e le immagini che celebrano il suo amore per Elio Lorenzoni, è evidente che qualcosa è profondamente cambiato. in particolare, gli scatti con sua madre, Veronica Cozzani, hanno sollevato preoccupazioni per la sua salute, poichéappare magra come mai prima d’ora. Un ritorno confermato Dopo un periodo di assenza daimedia,ta alla ribalta, ma la sua immagine sembra essersi trasformata profondamente da quando ha lasciato Stefano De Martino, in seguito all’infedeltà del marito. la presentatrice argentina ...