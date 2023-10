Belen Rodriguez resta a Milano e ricomincia da un attico di lusso

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)cambia casa. La showgirl non si trasferisce a Brescia nella casa del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, come si era vociferato nei giorni scorsi, mae a breve traslocherà in undi, ubicato sempre in centro. La vecchia dimora in zona Corso Sempione, a quanto pare, contiene troppi ricordi che la riportano alla sua precedente vita. Quella che la vedeva accanto al marito Stefano De Martino da cui si è nuovamente separata lo scorso giugno.e Cecilia(Foto Instagram)avrebbe lasciato la tv per dedicarsi a se stessa Da luglio accanto ac’è una sua vecchia conoscenza, ovvero ...