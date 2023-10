Belen Rodriguez | la verità sulla mancata ospitata da Cattelan

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Perchènon ha partecipato a Stasera c’è? Spunta lasull’assenza Perarriva il momento della. Nelle scorse settimane la conduttrice fresca di addio a Mediaset era stata invitata nel late show di Rai2 Stasera c’è, dove il conduttore si è però ritrovato con in mano un pugno di mosche. Laha infatti declinato l’offerta per partecipare al programma, con motivazioni legate al proprio stato di salute. Il giornalista Valerio Palmieri ha portato a galla un curioso retroscena riguardo alla showgirl argentina, che per il momento si sarebbe allontana dalla televisione dopo aver lasciato Tu si que vales e Le Iene. Palmieri ha poi parlato proprio della...