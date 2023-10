Beatrice Luzzi e Garibaldi | Signorini | «Non credono nella relazione»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Non solo la Casa del Grande Fratello ma anche il pubblico continua ad esprimere le proprie perplessità sulla storia trae Giuseppe. C'è chi parla disurreale, chi di una storia costruita a tavolino dopo la disperazione di Alfonsoe autori nel costruire flirt tra le quattro mura della Casa di Cinecittà e chi, invece, ci è cascato diventando fan della coppia alla luce delle numerose pagine social e sostegno. Il conduttore cura una rubrica sul settimanale Chi e ha ricevuto una lettera da parte di una telespettatrice del reality show. Tale Ileana ha parlato della liaison frae Giuseppe che avrebbe il sapore di questo autunno tardivo, con l'incursione di una inaspettata estate: "Questi reality show (soprattutto sotto la tendenza ...

è l'assoluta protagonista della nuova edizione del Grande Fratello perché, nonostante abbia praticamente mezza casa contro, è la preferita del pubblico da casa, come dimostrano le ...Al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è stato visitato da un medico per un problema di salute, e ha fatto una scenata di gelosia a Beatrice Luzzi.Grande Fratello, Alfonso Signorini dice la sua su Beatrice e Giuseppe. Stimolato da una lettrice non si lascia pregare ...