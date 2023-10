Beatrice Luzzi brinda ad Heidi al GF | Varrese di stucco | piovono critiche VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’uscita dal Grande Fratello diBaci continua a far molto discutere. I concorrenti ancora non si capacitano di quanto accaduto e, molti di loro, sentono tantissimo la mancanza della giovane. Tra le più affezionate c’è anche, la quale sembra non perdere occasione per tirare sempre in ballo. Durante una cena, poi, l’attrice ha compiuto un gesto che molti hanno criticato. Vediamo cosa è successo. Il gesto dia favore di, e “contro”al GFè molto affezionata adBaci, sta di fatto che è rimasta molto male della sua uscita dalla casa del GF in maniera così inaspettata e repentina. Al contempo, però, ha mostrato anche sensibilità nei riguardi di ...