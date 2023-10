Beach volley | Frasca Gradini superano le qualificazioni nel Future di Maiorca | tre coppie azzurre in main draw! A Goa Bianchin Scampoli in tabellone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilnon si ferma e, a pochi giorni dalla conclusione del Mondiale di Tlaxcala, è già il momento di un doppio torneo che vedrà complessivamente impegnate quattroal femminile, il Challenge di Goa in india con, al via domani con le8lesono già nelprincipale grazie ad una wild card) e ilfemminile diconche, grazie ad un doppio successo convincente, hanno raggiunto neldraw Calì/Annibalini e Sestini/Ditta che si affronteranno domani nella semifinale della Pool B.Nessun problema per ...

Beach volley, i Mondiali 2025 si giocheranno in Australia La Stampa

Beach volley, bicchiere mezzo pieno per l’italia anche dopo un Mondiale senza exploit OA Sport

GOA (INDIA)- Claudia Scampoli e Margherita Bianchin saranno l'unica coppia italiana a difendere i colori italiani nel “Challenge” del Beach Pro Tour 2023 che prenderà il via domani giovedì 19 ottobre ...Tiziano Ferro si è buttato nella pallavolo per cercare di superare questo momento difficile con il divorzio con il marito in corso. Da giovane ha giocato per anni a pallavolo ...