Bavaglio al Parlamento E pure alla maggioranza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il senso della democrazia e deldi Giorgia Meloni si è evidentemente involuto da quando si è accampata a Palazzo Chigi. Le vibranti proteste mentre era all’opposizione si riferivano a comportamenti che ora mantiene senza battere ciglio. Così dopo essersi alzata di tutta fretta per non rispondere ai giornalisti sulla prossima Legge di Bilancio, lasciando la comunicazione a qualche cartolina esultante da pubblicare sui social, la presidente del Consiglio ha deciso di blindare la manovra insenza la possibilità di presentare nessun emendamento, nemmeno della sua. Il senso della democrazia e deldi Giorgia Meloni si è evidentemente involuto da quando si è accampata a Palazzo Chigi Gli alleati di Lega e Forza Italia hanno accettato il loro ruolo di parlamentari ridotti ...

... ndr - 'vediamo come le querelesiano in aumento. E ci preoccupa l'azione dei governi. ... Anche dovessero passare gli attuali disegni di legge in discussione inla sanzione massima ...

La sera del 10 aprile 1991 persero la vita 140 persone nella collisione tra il traghetto della Navarma, Moby Prince, e la petroliera di Eni, Agip Abruzzo L’Aula di Montecitorio ha dato il via libera a ...Nairobi, 09 ott 12:19 - (Agenzia Nova) - La scorsa settimana il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato lo spiegamento ad Haiti della forza guidata dal Kenya, tuttavia diverse ...