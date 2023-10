Basta al balletto di opinioni su Palestina e Israele | i torti non stanno sempre e solo da una parte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’uomo è per natura un animale politico, scriveva Aristotele mettendo in risalto il fisiologico istinto comunitario che caratterizza l’essere umano. Ma l’uomo è anche un lupo per l’altro uomo, secondo la perentoria definizione che il filosofo Hobbes avrebbe consegnato alla Storia molti secoli dopo. Le due affermazioni sono entrambe vere – contrarie ma non contraddittorie – eppure nella nostra epoca sembra prevalere l’istinto di rimuovere il conflitto che haanimato i rapporti umani. Malgrado una prestigiosa kermesse filosofica della Romagna si concentri proprio su “Homo homini lupus. Riflessioni sull’umano” – infatti – il tempo in cui ci troviamo a vivere propone un grottescodiche sembrano rimuovere dalla radice l’atavico istinto di prevaricazione e distruzione dell’Altro che alberga nella natura umana. Si ...