(Di mercoledì 18 ottobre 2023), 18 ott. -(Adnkronos) - Schiacciante vittoria casalinga per gliThunder che superano 124-101 iBucks in un match diNba. Nonostante coach Adrian Griffin schieri i suoi titolari, i Thunder rimangono avanti sin dal primo minuto e strabordano nella ripresa, toccando anche il +27 nel quarto periodo. Josh Giddey (19), Chet Holmgren e Jalen Williams (18 a testa) sopperiscono anche allada 4/12 di Shai Gilgeous-Alexander (comunque a quota 10), mentre a Giannis Antetokounmpo bastano meno di 25 minuti per firmare una doppia doppia da 18+10, meno solo dei 20 di Malik Beasley. Fuori fuoco Damiancon 5 punti e 2/11 al tiro, sbagliando tutte le 5 triple tentate.

Uno su tutti, il rientro della guardia statunitense Breein Tyree, che dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutta la, alla prima in campo ha dato spettacolo, trascinando ...

Basket: preseason Nba, Milwaukee ko a Oklahoma City, serata no per Lillard La Gazzetta del Mezzogiorno

Basket: preseason Nba, facile vittoria di Boston su New York trascinata da Tatum La Gazzetta del Mezzogiorno

Oklahoma City, 18 ott. - (Adnkronos) - Schiacciante vittoria casalinga per gli Oklahoma City Thunder che superano 124-101 i Milwaukee Bucks in un match di preseason Nba. Nonostante coach Adrian Griffi ...Boston, 18 ott. - (Adnkronos) - I Boston Celtics sconfiggono 123-110 in casa i New York Knicks in un match di preseason Nba. Coach Thibodeau risparmia la trasferta a Massachussets ai suoi titolari e i ...