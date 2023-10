(Di mercoledì 18 ottobre 2023) New York, 18 ott. - (Adnkronos) - IdellaNba: Orlando Magic-New Orleans Pelicans 92-104; Boston Celtics-New York Knicks 123-110; Chicago Bulls-Toronto Raptors 102-106; Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 124-101; Minnesota Timberwolves-Maccabi Ra'anana 138-111; Los Angeles Clippers 116-103.

Uno su tutti, il rientro della guardia statunitense Breein Tyree, che dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutta la, alla prima in campo ha dato spettacolo, trascinando ...

Basket: preseason Nba, i risultati delle partite Il Tirreno

Basket: preseason Nba, i risultati delle partite La Nuova Sardegna La Nuova Sardegna

New York, 18 ott. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della preseason Nba: Orlando Magic-New Orleans Pelicans 92-104; Boston Celtics-New York Knicks 123-110; Chicago Bulls-Toronto Raptors ...La preseason di Luka Doncic dei Dallas Mavericks è terminata. Il giocatore sloveno ha un problema al polpaccio che lo terrà fuori per le ultime gare di prestagione. I Mavericks sono ottimisti per un ...