Basket | la Virtus Bologna centra la seconda vittoria stagionale in Eurolega contro l’Alba Berlino! 26 punti per Shengelia | Spagnolo ne piazza 15 ma non bastano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Laconcede il bis in! I bianconeri, dopo il successo esterno della settimana scorsa a Monaco, dominaBerlino (87-76) nella terza giornata della regular season 2023-2024 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale. Tra 48 ore le V-nere ritornano in campo ancora in Emiliala Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic, che si ritrova subito di fronte il suo passato. Tornikesi prende la scena con ben 26, con Jordan Mickey che chiude con 15. Doppia cifra anche per Marco Belinelli (12), mentre per i tedeschi 17di Sterling Brown e ben 15di Matteo– 2, invece, per ...