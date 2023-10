Basket | Eurocup 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Nei successivi minuti carburano gli attuali campioni dell': al 35 gli spagnoli controllano a +7 . Al 37 Trento perde un'ottima occasione per avvicinarsi sul 71 - 76 . Da lì i canestri di ...

Basket, Eurocup femminile: la Dinamo vince 80-70 in casa del Levhartice Chomutov L'Unione Sarda.it

Eurocup Women, l'Umana Reyer fa due su due: superata a domicilio Pecs VeneziaToday

Niente da fare per la Dolomiti Energia Trentino che resta a secco in EuroCup perdendo anche il Round 3 contro gli spagnoli del Dreamland Gran Canaria per 73-87. Non bastano all'Aquila ...Grande riscatto delle Women che tornano in corsa per la qualificazione ai playoff di Eurocup, battendo a domicilio le ceche del Levhartice Chomutov con il punteggio di 70-80. La squadra di Restivo ...