Basket | Brindisi lotta | ma cede al supplementare contro Saragozza al via della FIBA Europe Cup 2023-2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Finisce all’overtime la prima diCupper l’Happy Casa. Gli uomini allenati da Fabio Corbani devono peròreil Casademont, vittorioso al PalaPentassuglia per 87-91. Non basta una super prova degli USA, con JaJuan Johnson a quota 24, per contrastare un grande Trae Bell-Haynes a 22 punti. Si comincia con gli attacchi che vengono fondamentalmente sguinzagliati dalle due squadre, con un’autentica sfida su questo piano tra Corbani e Fisac. Mitchell emerge pertra le triple, risponde bene soprattutto Emegano per gli ospiti. Le due squadre non si risparmiano tra Watt e Sulejmanovic da una parte e Kyzlink e sempre Mitchell dall’altra, e a fine primo quarto è 27-30. Al rientro in campo ...