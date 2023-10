Barbara D' Urso | indiscrezione bomba Dove la vedremo in tv

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Una nonna col cuore. Una nonna sprint.d', per anni regina indiscussa dei programmi Mediaset, adesso arriva sulla copertina di "Chi" (il settimanale diretto da Massimo Borgnis). Da agosto scorso, dopo che le è stato comunicato che non avrebbe più condotto Pomeriggio5, si è ritagliata un po' di spazio per se stessa: una fuga a Londra, poi a Parigi. E infine Roma.suo figlio l'ha resa nonna. La d', che non ha mai amato sbandierare ai quattro venti la propria vita privata, ora viene paparazzata dal settimanale "Chi". La cover è sua.è pronta a tornare a teatro tra poche settimane: Torino, Roma e nel resto d'Italia con "Taxi a due piazze", la commedia esilarante che l'ha vista protagonista lo scorso anno. E la tv? Di sicuro non la mollerà. Anzi, la ...