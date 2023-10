Baltico | ombre russe e cinesi? dietro ai cavi danneggiati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un cavo internet sottomarino tra Svezia ed Estonia è stato “danneggiato” lo scorso 8 ottobre, nello stesso momento in cui la Finlandia ha segnalato una perdita di pressione nel gasdotto Balticconnector e di un altro cavo di telecomunicazioni, probabili obiettivi di un sabotaggio. È quanto hanno rivelato le autorità svedesi martedì, evidenziando il nesso temporale e suggerendo implicitamente che ci sia la stessa manoai tre eventi. “Al momento non possiamo dire cosa abbia causato il danno, ma possiamo dire che si è verificato in connessione temporale con il danno precedentemente noto”, ha dichiarato martedì il ministro svedese della Difesa civile Carl-Oskar Bohlin in conferenza stampa assieme al collega della Difesa Pål Jonson, il capo della Marina svedese e il capo della Guardia costiera. Il danno è parziale e il cavo rimane operativo, ha spiegato, e si è ...