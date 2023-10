Balotelli ammette | «Nella mia carriera mi pento di due cose…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le parole di Mario, attaccante militante in Turchia, sulle scelte fatte durante la sua. I dettagli Marioha parlato a Tv Play delle scelte fatte quanto vestiva le maglie di Inter e Milan. LE PAROLE – «Se potessi tornare indietro, in quel momento non sarei andato via dall’Inter. Poi non sarei andato via dal City. Non è che mi sono pentito, perché poi ho vinto ancora, però dall’Inter non sarei andato via, magari avrei fatto la storia lì. Non sarei andato via nemmeno dal Milan per il Liverpool, sincero».