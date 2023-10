Bagnoli triplica al PalaSele con ‘aTUTTOCUORE’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn seguito allo straordinario successo dei maxieventi nei grandi spazi outdoor che – dopo lo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’Arena di Verona e il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo­­ – si concluderanno all’Arena della Vittoria di Bari venerdì 20 e sabato 21 ottobre, il programma 2024 del Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” di CLAUDIO BAGLIONI si arricchisce di 4 NUOVE DATE,ndo gli appuntamenti nelle arene indoor di Milano, Torino, Firenze ed Eboli. Dopo il debutto a gennaio, “aTUTTOCUORE” arriverà aldi EBOLI il 13, 14 e il 15 febbraio – NUOVA DATA. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, giovedì 19 ottobre. Dalle ore 11.00 di venerdì 20 ottobre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti ...