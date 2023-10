“AzzurroMare” è il nuovo singolo di Annaly

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dal 20 ottobre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è un brano uptempo, dal sapore un po’ nostalgico e malinconico che racconta la storia di chi si cerca, anche solo per un piccolo ritaglio di tempo, e dell’esigenza di ritrovarsi, senza limiti spaziali o temporali, con la stessa sensazione di tempo e spazio sconfinato che sentiamo quando guardiamo il mare. “” è il punto di arrivo (ma anche il punto di inizio). La realizzazione del brano è un obiettivo raggiunto, il risultato della storia musicale e artistica di, ma è anche unpunto di partenza perché la ricerca dell’espressione artistica è in continuo ...