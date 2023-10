Azione e Italia Viva | si sciolgono i gruppi parlamentari? Ecco la lettera dei renziani

Modera Aldo Torchiaro (giornalista de "Il Riformista"). Introduce la deputata del GruppoViva - RE Naike Gruppioni. Intervengono: Ciro Sbailò (Preside di Scienza politiche dell'Università internazionale di Roma), Sergio Germani (direttore dell'Istituto Gino Germani), il ...

La storia infinita di Renzi e Calenda, aut aut di Italia Viva ad Azione ... Open

Azione: Gelmini, 'no diktat Renzi, si assuma responsabilità rottura ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Gli analisti di Bank of America Securities hanno ribadito il giudizio buy su Banca Mediolanum e su Azimut limando i prezzi obiettivo sui due titoli (rispettivamente da 11 a 10,8 euro e da 25,5 a 25 eu ...Dalle competenze al PNRR, le azioni concrete per implementare la IA nella PA italiana Dalla ricerca emergono le priorità d’azione da mettere in campo per accelerare la digitalizzazione e l'uso ...