Aziende e sostegno alla natalità

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) : arriva “NHOA 0-18” il nuovo programma del Gruppo NHOA a supporto dei genitori sviluppato con il contributo di JOINTLY Supporto pediatrico, pedagogico e iniziative psicologiche per accompagnare la crescita delle famiglie in Italia, dove sono oltre 8 su 10 i lavoratori con figli che vorrebbero un supporto dpropria azienda Il Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, grazie al contributo di JOINTLY, prima B Corp® italiana nel Welfare e Corporate Wellbeing, lancia il nuovo programma “NHOA 0-18” con l’obiettivo di sostenere i propri dipendenti nel coniugare ruolo genitoriale e impegni professionali. L’innovativo programma è un’estensione del già ben avviato FamilyWorking lanciato nel 2020, strutturato nel contesto della People ...