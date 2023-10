Avevo l' audio | l' ira di Corona sulla censura Rai E poi fa altri tre nomi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'ex re dei paparazzi esplode contro la trasmissione "Avanti Popolo" per unnon mandato in onda. Poi a "Striscia la Notizia" fa idi Casale, El Shaarawy e Gatti

Corona su Instagram: "La Rai mi ha censurato.l'di Zaniolo e 3 giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e soldi" Italian paparazzi agency owner Fabrizio Corona arrives for his trial at a Milan court on November 7, 2008. Corona ...

Corona e il calcioscommesse: «La Rai mi ha censurato, avevo l’audio di Zaniolo che parlava di soldi con 3... Corriere della Sera

Fabrizio Corona: "Censurato in Rai, avevo un audio con la voce di ... Goal.com

Una conversazione intercettata dalle forze armate israeliane, poi condivisa sui social, proverebbe che l'esplosione all'ospedale di Gaza che ha fatto centinaia di morti sarebbe stata causata da un err ...Fabrizio Corona ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia e ha mostrato le prove, svelando altri nomi di calciatori.