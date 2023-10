Avanti Popolo | Fabrizio Corona non alza gli ascolti | solo il 4 | 28% di share per il programma di Nunzia De Girolamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Oltre il danno pure la beffa. L’ospitata dinel talk show di Rai 3 condotto daDeha acceso gli animi a Viale Mazzini, finendo nel mirino del Cda Rai e pronta ad approdare in Vigilanza Rai. Tra le critiche della stampa e l’ennesimo compenso per l’ex re dei paparazzi che ad “” però fornisce pochi elementi nuovi e accusa la Rai averlo censurato. La polemica esplode a telecamere spente, dopo la trasmissionesi sfoga su Instagram: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portandoda sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno”. Poi ...