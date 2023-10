Avanti Popolo | ascolti ancora bassi nonostante Corona | solo il 4% di share

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha fatto un altro flop didopo la seconda puntata andata in onda martedì 17 ottobre 2023.l’ospite di punta Fabriziocon le rivelazione sul calcioscommesse.anche per la seconda puntata di, il nuovo programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo. Gli ospiti sono stati il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, ma soprattutto Fabriziocon le sue rivelazioni “tagliate” non ha fatto gliche si ...