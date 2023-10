Autunno e foliage | 7 luoghi di benessere tra spa e natura dove rigenerarsi e godersi un weekend di relax

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dalla Toscana all’Alto Adige fino alla Puglia, gli indirizzi che mettono al primo posto ile cura di sé. Vi consigliamo sette centrospa all’interno di hotel o dimore nobiliari in Italia,ricaricare le pile per rilassare la mente e rigenerare il corpo. In Val d’Orcia ilin un rifugio senza tempo Nel cuore della campagna senese, si trova un esclusivo resort termale a San Casciano dei Bagni: Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat parte di Italian Hospitality Collection, residenza rinascimentale voluta da Ferdinando I de’ Medici. Si alloggia in suite eleganti e dopo una sosta nel suo parco termale con una spa di 5 mila metri quadri, sette piscine, si possono provare trattamenti di remise-en-forme all’avanguardia. La novità? Il trattamento crioterapico firmato The Longevity Suite, già ...