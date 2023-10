Attico | villa e centro commerciale sequestrati a un pregiudicato sannita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto del Tribunale di Roma – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione – che ha disposto il sequestro finalizzato alla successiva confisca di n. 3 immobili formalmente intestati a società di diritto estero, con sede nel Principato di Monaco e Isole Vergini Britanniche, ma di fatto riconducibili al proposto, un, Umberto Fiore, 59 anni, attualmente detenuto in carcere per espiare la pena definitiva per associazione a delinquere di stampo camorristico. L’attività veniva avviata nell’ambito di un progetto sviluppato dal Servizio Centrale I.C.O. della Guardia di Finanza. La richiesta di sequestro finalizzata alla confisca era stata avanzata dalla Procura della ...