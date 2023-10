Attenzione all’app IT-Alert fasulla | pericolo malware all’orizzonte

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Meglio diffidare dagli annunci e avvisi relativi ad una presunta app IT-. Lo strumento per smartphone non esiste e quelli proposti sui social o via WhatsApp celano in realtà delle truffe molto serie, o meglio deisi per gli utenti finali. La stessa Protezione Civile ha tenuto a precisare, nelle ultime ore, che non esiste alcuna app IT-ufficiale. Il sistema di allarme nazionale si avvale soltanto di un sito web raggiungibile a questo indirizzo: dunque sullo store Apple e Google non c’è alcun tool pensato per segnalare pericoli derivati da catastrofi di varia natura come eventi atmosferici estremi, terremoti o quant’altro. Il rischio attuale nasce da comunicazioni in arrivo sui telefoni delle potenziali vittime: quello che viene proposto ai cittadini italiani è un’applicazione che promette ...