Attenzione al falso messaggio It-Alert che installa un malware nel telefono per rubare i tuoi soldi

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ai messaggi SMS o Whatsapp allarmistici che vi chiedono se volete essere sempre informati su eventuali disastri naturali, terremoti, alluvioni o eruzioni vulcaniche, millantando che l’zione di una APP dal nome IT-è necessaria e/o richiesta dal governo. Nulla di più! Ricordiamo che IT-, il sistema nazionale di allerta pubblica per le informazioni della Protezione Civile rivolte alla popolazione, non richiede alcunazione. Non si tratta di un SMS ma di unpush che ha una sola funzione di avviso. La Protezione Civile ricorda che “il sistema è unidirezionale (dall’operatore telefonico all’apparecchio) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che ...