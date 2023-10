Attentato Bruxelles | premier Belgio | “Killer immigrato irregolare | affrontare problema”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nell’attacco terroristico avvenuto lunedì sera a“uno degli elementi decisivi è che la persona che lo ha effettuato era una persona che proveniva dall’immigrazione illegale”. Lo dice ilbelga Alexander De Croo, dichiarando alla stampa aa fianco delsvedese Ulf Kristersson e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “E’ una cosa che dobbiamoe l’unico modo per farlo è farlo in modo coordinato”, aggiunge. Gli Stati membri dell’Ue hanno bisogno di “più strumenti” per rimpatriare chi richiede asilo e non lo ottiene, perché non ne ha diritto. Per questo, occorrono “più accordi di rimpatrio” con i Paesi di origine, senza i quali è impossibile rimpatriare le persone. L’Ue “non è seconda a nessuno per gli aiuti al nostro ...