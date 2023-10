Attacco ospedale Gaza | spunta intercettazione audio | “Siamo stati noi” – Ascolta

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) –anche un’, tra due presunti membri di Hamas, tra le prove che Israele esibisce per dimostrare che la strage all’al-Ahli Arabi diè stata provocata da un razzo lanciato dalla Striscia e non da un missile delle forze armate israeliane. Dalla serata di ieri, Israele sta diffondendo video – tra clip registrate da droni, telecamere di sicurezza e immagini televisive – per respingere le accuse e evidenziare le responsabilità della Jihad islamica. Agli atti, anche un’in cui i due interlocutori, presentati come membri di Hamas, analizzerebbero la situazione facendo riferimento esplicito ad un errore. “E’ la prima volta che vediamo cadere un razzo come questo. E per questo diciamo che appartiene alla Jihad islamica”. “E’ nostro?”. “Sembra di ...