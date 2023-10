Attacco ospedale Gaza | cosa sappiamo Hamas accusa | i video di Israele | le versioni opposte sul raid

In precedenza aveva scritto, a seguito di un'esplosione a Gaza City: "Sono inorridito dall'uccisione di centinaia di civili palestinesi in uncontro una Gaza oggi, cosa che condanno ...

Biden in Israele incontra Netanyahu. Ospedale bombardato a Gaza, centinaia di morti - Biden a Netanyahu: "Gli Usa daranno a Israele ciò che serve per difendersi"

Tel Aviv, 18 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Joe Biden è arrivato in Israele, accolto all’aeroporto di Tel Aviv dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Una visita che giunge poche ore ...Joe Biden ha detto martedì di essere "indignato" per l'attacco mortale all'ospedale battista di Gaza definendo "esplosione" l'attacco e omettendo di menzionare Israele come autore. "Sono indignato e p ...