Attaccò Monti che rifiutò le Olimpiadi Ma ora Giorgia ce lo fa rimpiangere

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Forse aveva ragione l’ex presidente del Consiglio Marioquando nel 2012 spiegava che per organizzare le(in quel caso si parlava di un’ipotetica candidatura di Roma per il 2020) “non si possono correre rischi” e bisogna essere consapevoli che si tratta di “un’operazione che potrebbe mettere a rischio i denari dei contribuenti”. In quell’occasione l’attuale presidente del ConsiglioMeloni non ebbe dubbi nel sottoscrivere l’appello di 60 sportivi dichiarando che Roma 2020 avrebbe potuto “rappresentare per l’Italia una grande opportunità di rilancio, di sviluppo e di crescita, che dobbiamo cogliere per guardare al futuro con rinnovata fiducia”. L’ex premierritirò Roma dalla corsa per ledel 2020. Adesso Meloni apre quelle del 2026 con una figuraccia Undici anni ...