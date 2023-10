ATP Tokyo 2023 | Zhang e Giron eliminano Hurkacz e Ruud Shelton accede ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Non sono mancate le sorprese in questo mercoledì nel torneo ATP 500 di. Dopo aver trionfato a Shanghai, Hubertcade all’esordio sul cemento giapponese contro il cinese Zhizhen. Il polacco, affaticato dalla meravigliosa settimana precedente, è stato sconfitto in rimonta dal numero 57 del mondo con il punteggio di 3-6 6-4 7-6 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Si conoscono anche i primi giocatori qualificati per idi finale. Ci sarà un attesissimo derby americano tra Tommy Paul e Ben. Per il primo è la seconda sfida tutta statunitense consecutiva, visto che ha battuto in due set il connazionale Mackenzie McDonald per 6-2 6-4. Decisamente molta più fatica per, che ha superato l’australiano Jordan Thompson, recuperando un set di ...