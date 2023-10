Atp Stoccolma 2023 | Sonego affronta Kotov per un posto nei quarti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Con una grande vittoria su Dusan Lajovic si è aperta l’avventura di Lorenzoal BNP Paribas Nordic Open, torneo ATP 250 che si sta disputando sul cemento indoor della Royal Tennis Hall di. Dopo un primo set giocato ad altissimo livello da parte del serbo, l’allievo di Gipo Arbino è riuscito a mettere ai suoi colpi migliori per imporsi infine con lo score di 4-6 6-3 6-4. L’azzurro ha così completato l’ottavo successo in rimonta della sua stagione e la ventiseiesima vittoria del, che gli ha permesso di portare in positivo il bilancio di vittorie/sconfitte nei match disputati quest’anno sul cemento indoor e di tornare a sorridere dopo l’eliminazione subita al terzo turno del Rolex Shanghai Masters per mano di Nicolas Jarry. Per unneidi finale, ...