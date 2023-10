ATP Stoccolma 2023 | Lorenzo Sonego esce di scena agli ottavi con il russo Kotov

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)manca una buona occasione di conquistare i quarti di finale nel torneo ATP di. Il piemontese si è arreso neglialPavel, numero 109 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Purtroppoha avuto numerosi problemi al servizio, vincendo il 64% dei punti quando ha servito la prima, contro il 78% dell’avversario. Non sono nemmeno bastati ventidue vincenti al piemontese (16 quelli di), che ha, invece, commesso più errori non forzati (12 contro 7). Il match inizia malissimo per, che perde a zero il primo turno in battuta. Un break decisivo nel set, visto che nei game conal servizio non si ...