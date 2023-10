Atp Race | a Tokyo cadono Hurkacz e Ruud

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo Alexander Zverev, anche Hubertsaluta in anticipo l'Atp500 di. Il recente vincitore del Masters1000 di Shanghai è stato battuto in tre set dal cinese Zhang - 36 64 76(4) - dicendo ...

...è stato battuto in tre set dal cinese Zhang - 36 64 76(4) - dicendo così addio al sogno di bissare il successo appena ottenuto e di alimentare al tempo stesso le sue ambizioni per un posto alle...Dopo Alexander Zverev, anche Hubert Hurkacz saluta in anticipo l'Atp500 di Tokyo . Il recente vincitore del Masters1000 di Shanghai è stato ...L'azzurro vuole disputare e preparare al meglio queste ultime sfide per affrontare poi nel migliore dei modi gli ultimi due appuntamenti stagionali, entrambi molto attesi. Prima le Atp Finals di ...