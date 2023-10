Atletica | Chituru Ali | “Infortuni dettati dalla postura di corsa | 2023 mai iniziato Ai 200 ci penso”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)Ali era balzato agli onori della cronaca nel 2022, quando corse i 100 metri in 10.12 nella semifinale degli Europei e raggiunse l’atto conclusivo dopo non essere riuscito a esprimersi al meglio ai Mondiali di Eugene. Nelnon ha mai corso all’aperto e la sua unica apparizione in gara è stato il 4 febbraio a Val-de-reuil in una gara indoor sui 60 metri, timbrando 6.70 in batteria e 6.75 in finale. Da quel momento il comasco non si è più visto in pista e ne ha spiegato il motivo nell’intervista concessa a Sprint2U, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “In batteria era il caso di fermarsi, ma ero gasato. C’erano già dei problemi in batteria e in finale sono usciti più forte. Quest’anno la stagione proprio non si è avviata, è un peccato perché avevo in serbo parecchie cose interessanti“. Il 24enne ha approfondito: “A parte i sintomi ...