Ascolti tv | Inghilterra-Italia batte ‘Ghost’ e DiMartedì

La partita di qualificazione degli Europei 2024 trae Italia, trasmessa ieri da Rai1, è stata di gran lunga il programma più seguito del ... A seguire, tra gli altridi prime time: '...

Ascolti tv martedì 17 ottobre: chi ha vinto tra Inghilterra – Italia e Ghost Fanpage.it

Ascolti tv e dati Auditel 17 ottobre: vince Inghilterra-Italia, Belve e Iene giù dal podio. Corona non decolla Virgilio Notizie

L'Italia esce sconfitta dalla sfida di Wembley dove l'Inghilterra si è imposta per 3-1 ... Se gli azzurri sono usciti ko dal campo in tv gli ascolti fanno registrare dati molto interessanti... QUI PER ...Corona, pagato più di 30 mila euro per l'ospitata ad Avanti Popolo, non ha fruttato nemmeno un +1 per cento negli ascolti.