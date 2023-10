Ascolti tv ieri | flop Nunzia De Girolamo superata da tutti Rai1 sfiora 40%

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Glitv dimartedì 17 ottobre 2023 hanno registrato per Inghilterra Italia suQualificazioni Euro 2024 8.368.000 spettatori pari al 37.9%. Su Canale 5 il film Ghost – Fantasma 1.846.000, 10.6% di share. Su Rai2 Belve è stato visto da 1.036.000 spettatori pari al 6.1% di share.Avanti Popolo con Fabrizio Corona ospite su Rai3: 742.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.Deè statada tutte le altre reti. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Le Iene 1.003.000, 7.2%; Rete 4 È Sempre Cartabianca 824.000, 5.7% La7 DiMartedì 1.114.000, 6.4% Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie 590.000, 3.3% NOVE L'Amore Bugiardo – Gone Girl 252.000, 1.6%.