Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 17 ottobre 2023

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA European Qualifiers: Inghilterra-Italia ha totalizzato 4787 spettatori (23,92% di share); il film Ghost su Canale5 ha conquistato in media 1846 spettatori (share 10,60%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1003 spettatori (7,17%). Su Rai2 il talk show Belve ha realizzato 1036 spettatori (6,06%), mentre la puntata di Avanti Popolo su Rai3 ne ha avuti 742 (4,28%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 824 spettatori (5,66%) e su La7 la puntata del programma Dine ha ...

