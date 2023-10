Art days | 3 appuntamenti a cura della Fondazione Bartolomeo Gatto

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Artchiama, larisponde. Per la terza edizione del primo evento diffuso e collettivo per l’arte contemporanea che si svolge in Campania, Salerno c’è con trededicati ai mondi inesplorati di. Sabato 21 ottobre la performance di danza in Piazza Bolognini a Salerno, domenica 22 ottobre il vernissagemostra “Bricconcelle”, Venerdì 27 ottobre il convegno al Comune di Salerno su “Arte e Natura” Il titolo di quest’anno è Crossing Layers, traccia che descrive l’assetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica. E proprio seguendo il solco di questo tema che la...

