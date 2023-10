Arriva il divorzio veloce | cos’è e come averlo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le novità introdotte dalla riforma Cartabia hanno tracciato la rotta, orauna sentenza della Cassazione a fornire la corretta interpretazione della normativa fugando ogni dubbio: le coppie scoppiate che abbiano deciso di porre fine al matrimonio possono presentare al giudice una domanda congiunta. Domanda che può avere valore cumulativo per la separazione e il. Da oggi, in sintesi, si può ottenere separazione enello stesso giorno. Dalbreve albrevissimo La questione era stata sollevata dal tribunale di Treviso. La sentenza della Cassazione emessa a Sezioni Unite fa piazza pulita di ogni dubbio in materia e impone un nuovo modus operandi a quei tribunali che fino ad oggi, anche dopo l’entrata in vigore della riforma, hanno respinto giudicandole inammissibili ...