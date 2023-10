Arriva il ciclone Medusa | prima bomba meteorologica dell’autunno

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ilsull’Italia, un vortice atlantico che porterà maltempo soprattutto sul Nord Italia. Attesi nubifragi sull’alta Toscana e sull’alta Lombardia, oltre che su Piemonte occidentale e Liguria. Altrove si attendono nubi e schiarite, con temperature che tornano ad aumentare al Centro-Sud a causa dei venti di scirocco, secondo quanto spiega iLMeteo.it: in Sicilia si tornerà a toccare punte superiori ai 30 gradi. Previsioni meteo,ilIlribattezzatodovrebbere a partire da giovedì, con la2023. L’Italia sarà spaccata in due, con i nubifragi al Nord e il caldo fuori ...

Ilrichiamerà venti umidi e miti al Sud dove, per almeno un paio di giorni, sembrerà di tornare indietro di un paio di mesi con temperature che supereranno i 30°C: addirittura sono previsti ...

Previsioni meteo, arriva il ciclone Medusa: porterà nubi, piogge e calo delle temperature la Repubblica

Previsioni meteo, arriva il ciclone Medusa: Italia “spaccata in due” sul fronte meteo L'Unione Sarda.it

Ribattezzato “Medusa”, con le sue correnti di aria fredda il ciclone bomba in arrivo provocherà eventi intensi a partire dal Nord.Potente perturbazione in arrivo sull’Italia. Il ciclone Medusa porterà nubifragi, venti fortissimi e mareggiate. “Possibili criticità idrogeologiche”. Ma il Paese sarà spaccato in due: al Sud si vola ...