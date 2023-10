Arbitri Serie A 9a giornata | Milan-Juve a Mariani Nasca al var per Torino-Inter

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere Milan - Juventus, big match della nona giornata diA: ecco le designazioni complete deglidi questo turno . Dopo la pausa per le Nazionali torna il massimo campionato e i fischietti proveranno a portare a casa un weekend tranquillo a ...

Serie A, arbitri nona giornata: Torino-Inter affidata a Marchetti, in sala VAR ci sarà Nasca Fcinternews.it

TMW - Casarin: "Rocchi sta lavorando bene. Ferrieri Caputi è brava e una bella persona" TUTTO mercato WEB

Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino è l'arbitro designato a dirigere la gara tra Audace Cerignola e Latina, valida per la nona giornata del girone C di Serie C NOW 2023/24.La 23^ edizione della Coppa Italia Serie D è ad un passo dal tabellone principale con le partite dei 32esimi di Finale in programma mercoledì 18 Ottobre alle ore 15.00. Il turno si apre con un anticip ...