Arabia Saudita ai connazionali | lasciate subito il Libano

Infine vuole bloccare la normalizzazione tra gli Stati arabi del Golfo,e Israele, innescata dal processo degli Accordi di Abramo. Hamas è sostenuta dagli iraniani. Lancia un messaggio ...

Medioriente: incontro a Gedda fra ministri Esteri Arabia Saudita e Iran - LaPresse LAPRESSE

ANCONA Non è partita certamente nel migliore dei modi l'avventura del Ct jesino, ex azzurro, Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. Dal suo insediamento fino ad oggi, ...(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'ambasciata dell'Arabia Saudita in Libano ha invitato i suoi cittadini a "lasciare immediatamente il territorio libanese". Lo riporta Al Arabiya. (ANSA).