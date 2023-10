Approvata la Sepoltura Congiunta per Animali d' Affezione e Proprietari nei Cimiteri Comunali

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'Aquila - La Regione ha dato il via libera al progetto di legge che consente la tumulazione deglidomestici con i loro padroni nei. Questa decisione permetterà a cani, gatti e altrid'di essere sepolti vicino ai loro, all'interno di apposite teche separate. L'approvazione di questa legge apre la strada alladidomestici eanche in Abruzzo. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco, primo firmatario del provvedimento, ha sottolineato l'importanza di questa legge, affermando che glidomestici fanno spesso parte integrante delle famiglie, offrendo non solo compagnia ma anche ...