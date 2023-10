Appendage | la recensione dell’horror su Disney+

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il film:, 2023. Regia di: Anna Zlokovic. Cast: Hadley Robinson, Brandon Mychal Smith, Kausar Mohammed. Genere: Horror. Durata: 92 minuti. Dove l’abbiamo visto: su. La trama: Una giovane donna piena di insicurezze sviluppa un’appendice malvagia che non fa altro che ricordarle i suoi difetti e che, una volta cresciuta, prende di mira le persone a cui vuole bene. Quello del gemello cattivo è un escamotage narrativo piuttosto abusato nel genere horror; abusato, sì, ma comunque decisamente efficace se utilizzato nel modo giusto, perché veicola spunti e tematiche interessanti: in ognuno di noi sono presenti degli innati lati oscuri, un doppio malvagio può essere quindi una naturale valvola di sfogo per determinati istinti, portando i protagonisti di queste storie a scontrarsi con sé stessi, non solo con il “solito” ...