(Di mercoledì 18 ottobre 2023) è una delle applicazioni più riconosciute e utilizzate nel campo deling dei dispositivi mobili. Questa potente piattaforma, sviluppata dall’omonima azienda cinese, ha rivoluzionato il modo in cui valutiamo le prestazioni dei nostri dispositivi portatili, come smartphone e tablet. Nel corso degli anni, ha acquisito una notevole popolarità tra gli utenti appassionati di tecnologia, gli acquirenti alla ricerca del miglior dispositivo e gli sviluppatori desiderosi di ottimizzare le prestazioni delle loro app. recensione , con sede in Cina, è stata fondata nel 2011 e ha rapidamente guadagnato una solida reputazione come una delle principali autorità neling dei dispositivi mobili. La sua app diing, chiamata semplicemente , è stata scaricata da milioni di utenti in tutto il mondo. Ma ...

Passando al, l'S23 FE ha ottenuto un punteggio di 329.165 per la CPU e 437.040 per la GPU. Queste cifre riflettono un miglioramento notevole rispetto alla serie Galaxy S22. A titolo ...

Questo è lo smartphone più potente di settembre 2023 secondo AnTuTu TuttoAndroid.net

Snapdragon 8 Gen 3 Chip Tipped to Cross 2 Million Mark on AnTuTu Benchmark Test With This Hardware Change Gadgets 360

OnePlus Open AnTuTu benchmark score is 1,294,047. OnePlus Open Geekbench single-core score is 1,587 and multi-core benchmark score is 4,185 GFXBench Manhattan score for OnePlus Open is 3,721.0 and ...Grab your favourite Realme phone at an incredible discount. Make the most of limited time offers; shop now! E-commerce has transformed the way we shop, offering unparalleled convenience and access to ...